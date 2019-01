Karate kennt kein Alterslimit

Zwingenberg.Der Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg weist auf neue Karate Anfängerkurse für Jugendliche und Erwachsene hin, die am 4. Februar, Montag, beginnen.

Die Karate-Abteilung des TuS will mit den Kursen Kampfkunst, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Fitness-Training miteinander verbinden. In den Kursen erlernen die Teilnehmer die grundlegenden Techniken des Karate und trainieren neben Fitness und Ausdauer auch Koordination, Konzentration und Selbstvertrauen. Im Mittelpunkt stehen jedoch der Spaß an Bewegung und das Training in Gemeinschaft. Vorkenntnisse oder besondere Sportausrüstung sind nicht notwendig, einfache Sportkleidung reicht.

Der Anfängerkurs richtet sich an Jugendliche ab zwölf Jahren und startet am 4. Februar, Montag, um 19 Uhr in der Melibokushalle in Zwingenberg (Sportlereingang Ost).

Der Kurs für Erwachsene beginnt am selben Tag und am selben Ort, allerdings eine Stunde später, nämlich um 20 Uhr. „Willkommen sind all jene, die sich vorgenommen haben, sportlich aktiv zu werden oder zu bleiben. Die Kampfkunst Karate bietet hierfür die ideale Voraussetzung und das ohne Alterslimit“, heißt es in einer Pressemitteilung des TuS.

Anmeldungen per E-Mail an: karate-kurs@tus-zwingenberg.de. Weitere Informationen zum TuS Zwingenberg und zur Abteilung Karate gibt es auf der Webseite im Internet unter www.karate-zwingenberg.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.01.2019