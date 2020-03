Karateka des Sportclubs Rodau absolvierten Trainingslager

Rodau.Die Karateka des Sportclubs Rodau (SCR) 1972 e.V. sowie befreundete Karateka aus anderen Dojos trafen sich erneut in Edenkoben zu einem intensiven Trainingslager. In der Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes fühlten sich alle Teilnehmer dank der hervorragenden Betreuung vor Ort und der guten Unterbringung von Anfang an wieder sehr wohl. Alle waren mit Begeisterung, aber auch mit viel Spaß im Trainingslager dabei.

Am Samstag trainierten die Sportler zwei Mal, am Sonntagvormittag wurde eine weitere Trainingseinheit absolviert. Trainer Jörg Rippert leitete die intensiven Sonoba Kihon (Übungen im Stand) und Ido Kihon (Übungen in Bewegung) an, es folgten verschiedene Katas des Shorin Ryu Karate sowie im Umgang mit Bo (Langstock) und Sai (dreizackige Gabeln) des Yamanni Ryu Stils. Alle Teilnehmer sprachen sich dafür aus, auch 2021 wieder zu einem Lehrgang nach Edenkoben zu fahren.

Das Bild zeigt die Teilnehmer am Karatelehrgang des Sportclubs Rodau (in der Mitte knieend Trainer Jörg Rippert). / red

