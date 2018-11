Karateka Walter Rechel Träger des 7. Dan

Walter Rechel (mit Urkunde) ist Träger des 7. Dan. Das Bild zeigt ihn zusammen mit der Prüfungskommission: (v.l.) Lothar Ratschke (8. Dan), Fritz Nöpel (10. Dan) und Fritz Oblinger (8. Dan). © TuS

Zwingenberg.40 Jahre nach ihrer Gründung erreicht die Karate-Abteilung des Turn- und Sportvereins (TuS) Zwingenberg jetzt einen neuen Höhepunkt: Walter Rechel, Gründer der Dojos (= eigentlich ein Trainingsraum für japanische Kampfkünste) erhält nach erfolgreicher Prüfung den 7. Dan und damit einen Meistergrad, den nur ganz wenige Karatekas in Deutschland erreichen. Das berichtet der TuS in einer Pressemitteilung, in der es weiter heißt:

Georg Rechel gehört seit langem zur Elite in der Karateszene und hat seine Ausnahmestellung durch eine hervorragende Prüfungsleistung erneut bewiesen. Am Ende Oktober war es nun soweit, dass die außergewöhnliche Lebensleistung im Karate ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Unter den Augen der Prüfungskommission – bestehend aus Fritz Nöpel, Lothar Ratschke und Fritz Oblinger – legte Walter Rechel die Prüfung zum 7. Dan erfolgreich ab.

Um dies wertschätzen zu können, gilt es zu wissen, dass zum Erreichen dieses Zieles ein Weg in den Kampfkünsten beschritten werden muss, der weit über fünf Jahrzehnte kontinuierliche Weiterentwicklung, permanentes Training und letztlich umfangreiches Engagement in allen Bereichen des Sportes voraussetzt.

Walter Rechel zählt zu den Karate-Pionieren in Deutschland und zahlreiche Schwarzgurte in der Region gingen aus dem Dojo des TuS Zwingenberg hervor. Unter anderem ist Rechel A-Prüfer sowie langjähriger Ausbilder von Prüfern im Hessischen Landesverband und Stilrichtungsreferent SOK (= stiloffenes Karate). Er verfügt über viele Jahrzehnte Erfahrung als Karate- und Selbstverteidigungstrainer.

Die erfolgreiche Dan-Prüfung von Walter Rechel krönt ein für die Karate-Abteilung des TuS Zwingenberg bemerkenswertes Sportjahr 2018. Im März wurde das 40-jährige Bestehen der Karateabteilung mit einem landesweiten Lehrgang gefeiert. Kurz davor konnte Dojo-Leiter Clemens Keinz die Prüfung zum 5. Dan erfolgreich ablegen. Über beides hat der Bergsträßer Anzeiger berichtet.

Im Dezember sollen sich weitere Mitglieder der Abteilung in Kelkheim den Traum vom Schwarzgurt erfüllen und stellen sich der dortigen Kommission zur Prüfung. All diese Erfolge bestätigen die Trainer, Abteilungs- und Dojo-Leiter in ihrem Bemühen, die Kampfkunst Karate in Zwingenberg als Hotspot weiter zu etablieren, schreibt der TuS und formuliert: Seit Jahren genießt Zwingenberg in der Welt des deutschen Karateverbandes ein über die Landesgrenzen Hessens hinausgehendes hohes Ansehen, das nun mit Walter Rechel als Träger des 7. Dan weiter gestiegen ist.

Mit Jahresbeginn 2019 möchte die Karate-Abteilung des TuS Zwingenberg einen Anfängerkurs starten. Interessierte sollten sich die Zeiten montags und mittwochs jeweils 20 bis 22 Uhr freihalten und entsprechende Informationen auf www.karate-zwingenberg.de beachten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018