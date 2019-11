Karatekas trainieren mit Großmeister

Zwingenberg.Über 100 Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland waren der Einladung der Karateabteilung des Sportclubs Rodau zu einem zweitägigen Lehrgang in die Melibokushalle Zwingenberg gefolgt. Erneut war Großmeister Shihan Oshiro aus Japan dazu angereist, um im Rahmen von Katas, also Übungen, das hohe Leistungsniveau der Teilnehmer noch zu steigern. Der überaus lehrreiche Unterricht fand in drei Gruppen statt. Anfänger bis hin zu den Fortgeschrittenen mit braunem oder schwarzem Gürtel nahmen teil. Vergleichbare Lehrgäng wurde schon mehrfach organisiert und werden immer wieder gerne von befreundeten Dojos, den Schulen, besucht. / df

