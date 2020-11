Karatekas trainierten mit Großmeister aus Japan

Rodau.Der Sportclub Rodau (SCR) hatte seine Jahreshauptversammlung bekanntermaßen wegen der Coronavirus-Pandemie zunächst vertagt, dann jedoch für das Jahr 2020 ersatzlos abgesagt. Der Vorstand unter Leitung von Christian Müller hofft derweil auf eine Entspannung der Lage bis zum nächsten Frühjahr, dann soll die Sitzung nachgeholt werden.

Trotzdem haben die Akteure des SCR Bilanz gezogen, nämlich die Berichte der einzelnen Abteilungsleiter in Umlauf gebracht. Der Bergsträßer Anzeiger berichtet daraus in loser Folge und in Auszügen – fortgesetzt wird die Berichterstattung in der heutigen Ausgabe mit den Sparten Boule, Karate und Kindersport.

Die Boule-Abteilung ist die jüngste Abteilung des SCR. Sie besteht aus zehn Mitgliedern, die dienstags von 16 bis 18 Uhr auf der vereinseigenen Anlage unweit des „Speck-weg-Ecks“ und des neuen Kunstrasenfeldes ihrem Sport nachgehen.

Im Jahr 2019 konnten die Akteure erneut zwei Events veranstalten: Ein Turnier wird traditionell nur für Rodauer organisiert und das zweite Turnier ist das beliebte „Rodauer Boule Open“. Beide Turniere stehen für gute Qualität, aber auch für die Geselligkeit.

Und immer wieder Corona

Eine Neuauflage der Wettbewerb war in diesem Jahr Corona-bedingt nicht möglich, berichtet Ute Müller. Auch mit Blick auf den Übungsbetrieb machte die Pandemie den Sportlern einen Strich durch die Rechnung. Dank der schnellen Erarbeitung von Hygienekonzepten durch den Vorstand des SCR konnte man aber zumindest zeitweise das Training wieder aufnehmen.

Bilanz zog auch die Karate-Abteilung des SCR, zu deren Höhepunkten im Jahr 2019 die gemeinsame Teilnahme mit weiteren SCR-Abteilungen am Hessischen Turnfest in Bensheim gehörte (wir haben berichtet). Wie Birgit Spengler für die Karatekas berichtet, fanden im vergangenen Jahr erneut etliche Prüfungen für Kinder und Erwachsene in Karate und Kobudo statt, die von alle Teilnehmern erfolgreich bestanden wurden. Überdies veranstaltete man auch ein zweitägiges Trainingslager in der Sportschule Edenkoben, bei dem auch der gesellige Teil nicht zu kurz kam: Abends stand ein Whisky-Tasting auf dem Programm. Auch eine Lehrgangs-Neuauflage mit dem japanischen Großmeister Toshihiro Oshiro gab es, bei der Jörg Rippert – Gründer und Kopf der Karatekas – seine Prüfung zum 2. Dan Yamanni Ryu absolvierte

Das Jahr 2020 begann dann für die Karateka zunächst wie geplant, nämlich mit einer Neuauflage des zweitägigen Jahresanfangstrainings in der Sportschule Edenkoben – und dann kam der erste Corona-Lockdown. Immer dann, wenn es die Abstands- und Hygieneregeln zuließen, versuchten die Karatekas, ihr Training fortzusetzen. Das gelang beispielsweise mit einem Sommertraining, an das sich eine Grillfeier anschloss. Die Trainingsstunden finden – so es die Corona-Regeln zulassen – bei gutem Wetter auf dem Kunstrasen und bei schlechtem Wetter im Dorfgemeinschaftshaus Rodau mit gültigem Corona-Hygienekonzept statt.

Die Kindersportgruppe des SCR besteht aus sieben Mädchen und einem Jungen. Sie trifft sich montags von 16.30 bis 17.30 Uhr, berichtet Steffen Müller. In der Zeit von Ostern bis Kerb findet die Übungsstunde auf dem Sportplatz statt, im Zeitraum von Kerb bis Ostern trainiert der Nachwuchs im Dorfgemeinschaftshaus. Ziel der Übungsstunde ist eine allgemeinsportliche Ausbildung. Schwerpunkte sind dabei Ausdauerübungen, Gleichgewichtsübungen, einfache Athletik- und Bodenturnübungen und verschiedenste Gruppenspiele.

Ein Highlight im Jahr 2019 war die Teilnahme am Landesturnfest, für welches die Kinder gemeinsam mit der Karategruppe einen Auftritt im Rahmen der SCR-Präsentation eingeübt hatten. Steffen Müller: „Auch wenn sich alle Kinder während der Proben immer ganz cool gegeben haben, war vor dem Auftritt auf der großen Bühne die Aufregung groß. Mit unserem Auftritt konnten wir einen Teil zu dem rundum gelungenen Gesamtauftritt des Vereines beitragen. Und die Kinder haben so viel Spaß dabei gehabt, dass wir von ihnen gefragt werden, wann das nächste Fest und der nächste Auftritt stattfinden werden.“

Seit längerem trainiert die Kindersportgruppe schon auf das Sportabzeichen hin. Leider hat Pandemie auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das Erringen des Sportabzeichend bleibt weiterhin ein Ziel. Während der erzwungenen Pause durch die Pandemie konnten auch die Kinder nicht trainieren, aber immer dann, wenn es die Abstands- und Hygieneregeln zuließen wurde der Übungsbetrieb wieder aufgenommen. Dafür hat man das Sportkonzept geändert und den gesamten Trainingsablauf umgestellt. Steffen Müller bilanziert: „So mussten wir zum Beispiel auf die beliebten Fangspiele verzichten oder konnten keine gemeinsamen Trainingsgeräte verwenden. Trotzdem waren aber alle froh, sich wieder sportlich zu betätigen. Und was viel wichtiger war: Sich mit anderen treffen zu können. Die neuen Regeln wurden schnell akzeptiert und mit viel Disziplin auch eingehalten. Hier muss man den Kindern ein ganz großes Lob aussprechen. Soviel Vernunft im Umgang mit der Pandemie und seinen Auswirkungen wünscht man sich manchmal auch gerne von Erwachsenen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020