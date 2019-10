© Veranstalter

Alsbach-Hähnlein.Die Macher des „Museums in der Anstalt“ haben wieder einen Ausstellungs-Coup gelandet: Nach Werkschauen mit Arbeiten von Janosch, UIi Stein sowie Greser & Lenz ist es den Akteuren des Museumsvereins Alsbach-Hähnlein nun gelungen, eine Ausstellung mit Karikaturen von Horst Haitzinger an Land zu ziehen. Unter der Überschrift „Tagesaktuell und auf den Punkt gebracht“ sind die „politischen Karikaturen“ vom 25. Oktober bis zum 19. Januar im Museum an der Gernsheimer Straße 36 in Hähnlein zu sehen. Die Ausstellungseröffnung ist auf den 25. Oktober, Freitag, 19 Uhr, terminiert; geöffnet ist die Werkschau dann wie folgt: freitags von 16.30 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 13.30 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter den Rufnummern 06257/5389 oder 06257/5623. Der Eintritt ist frei. red

Info: www.museum-alsbach- haehnlein.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019