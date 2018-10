Katholiken feiern St. Martin mit Protestanten

Zwingenberg.Die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg lässt ihren traditionellen Martinszug in diesem Jahr ausfallen. Der Grund: Zurzeit werden Gottes- und Pfarrhaus renoviert und das Areal an der Heidelberger Straße 18 ist eine Baustelle, deren Betreten im Dunkeln zu gefährlich ist.

Der geplante Termin am 10. November entfällt also und die Kirchengemeinde schließt sich stattdessen dem Martinszug der Evangelischen Kindertagesstätte an. Der findet am 8. November statt; Treffpunkt zum Abmarsch mit Laternen ist für die Kinder und ihre Familien um 17.30 auf dem Hof der Melibokusschule.

Von dort laufen die Teilnehmer zum Evangelischen Gemeindehaus an der Darmstädter Straße 22. Die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Zwingenberg begleitet den Zug; im Garten des Gemeindehauses wird dann die Martinsgeschichte gezeigt. Am Lagerfeuer kann man sich erfreuen und die mitgebrachten Brezeln teilen.

Für den Ausschank von Getränken bitten die Veranstalter um das Mitbringen eigener Becher. Ebenso werden Würstchen, Punsch und Glühwein angeboten. Der Erlös kommt dem Verein Christliche Aktion Mensch und Umwelt (CAMU) zugute, der Kinder in der Ukraine unterstützt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018