Katholische Kirche in buntes Licht getaucht

Zwingenberg.Nach und nach werden in diesen Wochen nach Einbruch der Dunkelheit immer wieder markante Gebäude und Orte in der Region in magisch anmutendes Licht getaucht, das die Betrachter immer wieder begeistert. In dieser Woche ist die Katholische Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg illuminiert worden.

„Bergstraße leuchtet“, so heißt das Projekt, hinter dem Johannes Spieß steht. Der Zwingenberger ist Mitarbeiter eines deutschlandweit tätigen Unternehmens für Veranstaltungstechnik. Ihm zur Seite steht eine größere Crew aus Profis und Laien, oft jungen Leute, die das Vorhaben ehrenamtlich verwirklichen und die sichtlich Spaß daran haben. Es ist, so hatte Spieß zum Auftakt der Reihe gesagt, Spaß an der Sache und Leidenschaft, die ihn und das Team antreiben.

Wann und wo Gemäuer und Grün in buntes Licht gehüllt werden, wird lange Zeit geheim gehalten. Große Menschenaufläufe sollen in Corona-Zeiten verhindert werden. Am Tag selbst geben die Veranstalter dann Hinweise auf ihren Social Media-Kanälen. Begonnen hatte man die Illuminations-Serie ursprünglich, um auf die Not der Kulturschaffenden in Corona-Zeiten aufmerksam zu machen./ thz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.09.2020