Kein großer Bahnhof für neue Kita

Kein Spatenstich, sondern ein „Projektstart-Termin“ ohne „Publikum“ und „unter Wahrung der nötigen körperlichen Distanz“, so hieß es in der Einladung: Das (v.l.) Architekten-Team Matthias Binder und Zahra Najafgholi, Generalunternehmer Kai Laumann, Bauamtsleiter Bernd Emig und Bürgermeister Holger Habich gaben am Dienstag auf dem ehemaligen JUZ-Grundstück in der Tuchbleich den Startschuss für den Kita-Neubau.