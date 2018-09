Keine Antworten, aber viele Fragen

Zwingenberg.Im Dolce-Vita-Milieu ist eine Dame damit beschäftigt, Wiederbelebungsversuche an ihrer ermatteten Ehe mit einem Arzt vorzunehmen, der sich auf amouröse Hausbesuche von liebesbedürftigen Patientinnen spezialisiert hat. „Finden Sie, dass Constanze sich richtig verhält?“ titelt das Theaterstück des britischen Dramatikers William Somerset Maugham, das 1927 als eine Art Vorgänger von „Sex and the

...