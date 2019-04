Keine Ferien für K 67-Sanierer

Rodau.Die Erneuerung der Kreisstraße K67 in Rodau geht in eine weitere Bauphase, schreibt Hessen Mobil. Am Montag, 15. April, beginnen die Arbeiten im dritten Abschnitt zwischen Neckarstraße und Gartenstraße einschließlich des Knotenpunktes K67/Neckarstraße. Die Bauarbeiten betreffen beide Fahrtrichtungen und müssen unter Vollsperrung erfolgen. Sie dauern voraussichtlich bis zum 27. April.

Die überörtliche Umleitungsstrecke für den Pkw-Verkehr verläuft ab Rodau über die Kreisstraße 66 und die Landesstraße 3261 Richtung Hähnlein, von dort weiter auf der Landesstraße 3112 Richtung Alsbach-Hähnlein und auf der Bundesstraße 3 Richtung Zwingenberg. In Richtung Rodau/Fehlheim fährt man ab Zwingenberg über den Berliner Ring, dann weiter über die Landestraße 3345 Richtung Schwanheim und die Kreisstraße 67 Richtung Rodau.

Im Rahmen der Arbeiten erfolgt eine sogenannte „grundhafte Erneuerung“ der schadhaften Fahrbahndecke. Dazu wird die Strecke zunächst rund neun Zentimeter tief abgefräst und anschließend neu aufgebaut. Tiefergehende Schadstellen werden instandgesetzt.

Voraussichtlich ab dem 29. April erfolgen dann die Arbeiten im letzten Abschnitt zwischen Gartenstraße und Im Wiesengrund. Auch diese Arbeiten müssen unter Vollsperrung erledigt werden. Über die Bauarbeiten im letzten Abschnitt wird Hessen Mobil noch einmal gesondert informieren.

Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt bis voraussichtlich Mitte Oktober 2019 in vier Bauabschnitten eine grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Rodau sowie eine Deckenerneuerung im vierten Bauabschnitt zwischen dem Knotenpunkt Zwingenberger Straße/Gartenstraße bis hin zur K 66.

Im Auftrag der Stadt Zwingenberg erfolgt zudem eine umfassende Erneuerung und Sanierung des bestehenden Mischwasser-Kanals sowie der entsprechenden Hausanschlüsse. In Bauabschnitt 1 und 3 befinden sich darüber hinaus vier Bushaltestellen, die im Zuge der Baumaßnahme barrierefrei ausgebaut werden.

Die Baukosten der gesamten Baumaßnahme betragen rund 1,7 Millionen Euro. Davon trägt die Stadt Zwingenberg rund 962 000 Euro für die Erneuerung der Kanäle und Trinkwasserleitungen sowie für den Ausbau der Bushaltestellen. Das Land Hessen unterstützt im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung die Stadt Zwingenberg beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen mit einem Zuschuss von rund 252 000 Euro. Die Kosten zur Sanierung der Straße von rund 718 000 Euro trägt der Kreis Bergstraße. Das Land Hessen unterstützt im Rahmen der Verkehrsinfrastrukturförderung den Kreis Bergstraße mit einem Zuschuss von rund 304 000 Euro. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019