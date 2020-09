Keine Geflüchteten in der Jugendherberge

Zwingenberg.Das in diesen Tagen vom Landesverband Hessen im Deutschen Jugendherbergsverband per Pressemitteilung verbreitete Angebot, „aktuell und im Winter in mehreren Häusern“ über „ausreichend Platz“ zu verfügen, um Geflüchtete unterbringen zu können, gilt ausdrücklich nicht für die Jugendherberge in Zwingenberg, sondern nur für Domizile, die nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder am Start sind.

...