Kerweborsch bewirten Senioren

Zwingenberg.Der Stammtisch „Fröhliche Jungs“ unter der Leitung seines Vorsitzenden Giacomo Tasca – seit mehr als fünf Jahrzehnten Ausrichter der Zwingebejer Kerb – lädt die Mitglieder der Vereine „Freude im Alter“ und Arbeiterwohlfahrt einmal mehr zu einem Seniorennachmittag ein. Termin ist der 24. November, Samstag; Veranstaltungsort ist ab 14 Uhr das Foyer der Melibokushalle.

Fahrdienst ist organisiert

Giacomo Tasca und sein Team laden zu dem gemütlichen Beisammensein ausdrücklich auch ältere Bürger ein, die nicht Mitglieder der beiden genannten Vereine sind. Überdies wollen die „Fröhlichen Jungs“ mit einem Fahrdienst gewährleisten, dass auch gehbehinderte Menschen teilnehmen können:

An der Kreuzung Annastraße/Friedrichstraße in der Zwingenberger Nordstadt und an der Haltestelle Dorfgemeinschaftshaus im Zwingenberger Stadtteil Rodau werden um 13.30 Uhr Fahrmöglichkeiten bereitstehen. red

