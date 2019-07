Kerweborsch verpflichten zwei neue Bands

Der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb hat für die Kirchweih am dritten Augustwochenende zwei neue Bands verpflichtet: Am Samstag (17.) spielt nach der Eröffnung das „Alan Best Orchestra“ (l.) zum Tanz auf, am Sonntag (18.) gastieren auf dem Festplatz an der Melibokushalle die „Pink Panthers“.

© Alan Best/Pink Panthers