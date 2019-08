Kerweredd lockte viele Besucher an

Zwingenberg.Die vor einigen Jahren von den Zwingenberger Kerweborsch – damals unter Leitung von Franz Finn – getroffene Entscheidung, die über Jahrzehnte hinweg in der Melibokushalle gefeierte Kirchweih zur Openair-Kerb zu machen, war goldrichtig. Bei der Kerweredd am späten Sonntagnachmittag war der zum Festplatz umfunktionierte Melibokusparkplatz sehr gut besucht, zumal dem Verein zur Erhaltung der Tradition das Wetter in die Karten spielte. Gegen Ende des Kerweumzugs lagen zwar Regentropfen in der Luft, doch der Schauer blieb aus und die Instrumente der Feuerwehrkapelle, die unter der Leitung von Rolf-Günter Wind die Kerweredd musikalisch begleitete, blieben trocken. / mik

