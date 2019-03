Kerwewagen Thema beim Stammtisch

Zwingenberg.Der nächste Stammtisch des Zwingenberger Geschichtsvereins findet am 12. April, Freitag, statt. Veranstaltungsort ist ab 19 Uhr die Weinschänke „Rebenhof“ (Weingut Gärtner, Rieslingstraße 12). Das Treffen bietet Gelegenheit, um über den Motivwagen für die „Zwingebejer Kerb“, die im August stattfindet, ins Gespräch zu kommen. „Bitte macht euch deswegen schon einmal Gedanken“, schreibt Ingrid Krimmelbein in ihrer Einladung, mit der sie sich aber nicht nur an die Mitglieder, sondern auch an weitere Interessierte wendet. Anmeldungen nimmt sie bis zum 5. April per E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de oder per Telefon: 06251/72451 entgegen. red

