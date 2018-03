Anzeige

Seeheim.„Back to the roots“, so lautet der Titel eines Gospelkonzerts mit Kim und Reggie Harris am 9. März, Freitag, ab 19.30 Uhr in der Evangelischen Laurentiuskirche in Seeheim. Dekanatskantorin Marion Huth schreibt in ihrer Ankündigung:

„Zu hören gibt es bewegende Live-Gospels der ,Underground Railroad’, die im 19. Jahrhundert als Fluchthilfe aus Elend und Sklaverei diente, sowie des Civil Right Movements, der Menschen-und Bürgerrechtsbewegung. Die Musiker erzählen von den mit der Musik verbundenen Hoffnungen und stellen den Bezug zur heutigen Situation von Flüchtenden her.“

Eintrittskarten gibt es am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse. red