Kinder basteln Lichterketten

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Frühlingshafte Blütenlichterkette“ (Kursnummer: FK 048) hin, bei dem Kinder ab neun Jahren bunte Lichterketten zum Frühlingsanfang basteln können. Die Kursleiterinnen Julia Selzer und Katrin Mayer-Schild laden dazu am 16. März, Samstag, von 10 bis 12 Uhr in die Räume von „Papperlapapp“ (Obergasse 17) in Zwingenberg ein. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro, überdies entstehen sieben Euro Materialkosten.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

