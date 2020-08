Kinder-Kino startet wieder

Rodau.Das Rodauer Kinderkino öffnet am Dienstag, 25. August, 16 Uhr, nach langer – Corona-bedingter Zwangspause – wieder seine Pforten im Dorfgemeinschaftshaus. In der Einladung heißt es: „Wir sind froh, die kleinen und großen Kinobesucher unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen begrüßen zu dürfen.”

Das Kinderkino-Team verspricht: „Die Abstandsregelungen von 1,50 Meter werden eingehalten und die Kinder werden während der Veranstaltung gegebenenfalls daran erinnert. Wir, die Veranstalter, tragen während der gesamten Veranstaltung Schutzmasken und begleiten im Bedarfsfall die Kinder einzeln zur Toilette. Für ausreichend gute Belüftung wird gesorgt. Wir bitten alle Gäste vor Ort um eine gründliche Desinfektion der Hände (Desinfektionsmittel ist vorhanden). Die Kinder werden gebeten, einen Zettel mit ihrer Adresse für die Teilnehmerliste mitzubringen, um im Infektionsfall eine Nachverfolgung zu ermöglichen. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass nur gesunde Kinder das Kinderkino besuchen. Erwachsene Begleitpersonen, die vor Ort bleiben, bitten wir um das Tragen eines Mundschutzes.”

Abenteuer in Norwegen

Auf dem Kinoprogramm steht dieses Mal der niederländische Leinwandstreifen „SOS – ein spannender Sommer“, der laut Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr freigegeben ist. Über den Inhalt des 87-minütigen Films aus dem Jahre 2008 heißt es:

„Noora lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Morten an der norwegischen Küste. Als die 12-Jährige ein gestrandetes Robbenbaby findet, ist es mit der Sommeridylle vorbei. Noora bringt die kleine Robbe in ein Versteck und versorgt sie heimlich, nicht ahnend, dass sie damit die Aufmerksamkeit von Schmugglern auf sich zieht, die in der rauen See ein wertvolles Paket verloren haben. Als Morten tatsächlich das Paket entdeckt, sind die Kinder plötzlich in großer Gefahr.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020