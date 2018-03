Kinder-Olympiade, Kuchen und Konzert

Anzeige

Rodau.Seit 2006 findet jedes Jahr im März der Welt-Down-Syndrom-Tag statt. Seit 2012 ist er offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt. An diesem Tag werden weltweit Veranstaltungen organisiert, um dafür zu werben, dass Menschen mit Down-Syndrom unser Leben und unsere Gesellschaft bereichern. Auch der Begegnungshof der Sonnenkinder – der Elterninitiative Handicap – im einzigen Zwingenberger Stadtteil Rodau (Hauptstraße 42) öffnet anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages seine Türen und wartet mit einem vielseitigen Programm auf, heißt es in einer Pressemitteilung von Sibylle Meyer.

Am 24. März, Samstag, ist es soweit. Am Vormittag findet von 10 bis 13 Uhr eine „Hof-Olympiade“ unter der Leitung von Sonnenkinder-Mitglied Sophia Bobach statt. Zu dem bunten Spielefest sind Kinder ein mit ihren Familien eingeladen. In Teams werden Aufgaben gelöst, es gibt verschiedene Spielestationen und eine Luftballon-Aktion. Ein gemeinsames Mittagessen sorgt für das leibliche Wohl. Die Spielstationen sind für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren gedacht.

Im Anschluss an das Mittagessen gibt es Kaffee und Kuchen, bevor das Abendprogramm startet. Musikalisch geht es dann weiter durch den Abend. Die Band „Stachel and Friends“ spielt auf und soll für gute Stimmung sorgen.