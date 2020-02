Kinder sollen Fastnachtskostüme aus Plastikmüll basteln

Rodau.Der Verschönerungsverein Rodau (VVR) weist auf seine Fastnachtsparty für Kinder hin, die am 22. Februar, Samstag, ab 14.22 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteils stattfindet.

Das Motto lautet „Upcycling ist bunt – lasst uns feiern!“. Kinder zahlen einen Euro, Erwachsene zwei Euro Eintritt. Der VVR schreibt dazu:

„Auch in diesem Jahr möchten wir mit den Kindern eine bunte Fastnachtsparty feiern. Bereits anlässlich der Kerb 2019 haben wir das Thema Plastikmüll als Motto ausgegeben – auch bei unserem Kindermaskenball soll das Thema nicht fehlen. Für die Herstellung bunter Kostüme eignet Plastikmüll sich ganz toll. Also bastelt, worauf ihr Lust habt – wir sind gespannt und freuen uns auf viele fröhliche Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die noch so mitkommen möchten!“ red

