Kinder und Hunde bevorzugten Schattenplätze

Zwingenberg.Die Bedürfnisse von Menschen und Tieren liegen gar nicht so weit auseinander. Das konnten die Kinder erfahren, die bei den Ferienspielen des Vereins der Hundefreunde in Zwingenberg mitmachten. An die 35 Grad herrschten auf dem Gelände am Reutershügel und wie sich zeigte, waren die Vierbeiner mindestens ebenso dankbar wie die jungen Zweibeiner für kühlen Schatten und erfrischende Spritzer aus dem Rasensprenger.

Mehr als 20 Kinder von sechs bis 14 Jahren waren gekommen, um sich mit Coco, Paul, Lotte, Puck, Keno, Peppa oder Keks und deren Artgenossen zu vergnügen. Insgesamt 14 kinderliebe Hunde warteten auf die Ferienspielkinder. Jugendleiterin Anna Hofheinz hatte mit Felix Meyer sowie Zoe und Mia Haßlinger aus der Jugendgruppe des Vereins mehrere Spiele für Mensch und Tier vorbereitet.

Theorie und Praxis

Zunächst aber gab es allerlei Informationen rund um den Hund. Was dürfen Hunde fressen und was nicht? Wie geht man mit einem Hund um, damit er nicht erschreckt oder Angst bekommt? Wie kann man einem Hund etwas beibringen?