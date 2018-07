Anzeige

Zwingenberg.Eigentlich sollte bei dem schönen Wetter ja im Stadtpark mit den Geräten für draußen getobt werden. Aber das Angebot an Brett- und Gesellschaftsspielen in den Regalen war offenbar viel zu attraktiv. Denn die Kinder, die dem Ferienspielangebot der Spielerei Bergstraße gefolgt waren, fingen in den Räumen des Vereins im ersten Stock des alten Rathauses spontan an zu spielen. Durch die geöffneten Fenster wehte ein frisches Lüftchen und machte den Aufenthalt auch drin sehr angenehm.

Selbst diejenigen, die sich für die etwas schweißtreibenderen Spiele begeisterten, kamen nicht übermäßig ins Schwitzen. So pfefferten sich etwa Nico und Niklas beim Tischkicker gegenseitig die Bälle ins Tor. Nebenan beim „Weykick“ konnte eine etwas ruhigere Fußballvariante gewählt werden. Dabei wird unter der Spielfläche ein Magnet geführt, der pro Spieler eine Spielfigur auf dem Spielfeld bewegt, um den Ball in das gegnerische Tor zu kicken.

Geschicklichkeit und Geduld

Geschicklichkeit war ebenso bei „Rhino Hero“ gefragt, vor allem aber Geduld. Die Spieler – Rhino, Pinguin oder Elefant – müssen bei diesem Würfel- und Stapelspiel einen Wolkenkratzer aus Karten bezwingen, der im Verlauf des Spiels immer höher und wackeliger wird. Es gilt jedoch nicht nur, passend zu würfeln, um den eigenen Superhelden nach oben zu bringen, sondern Gefahr droht auch von mehreren Affen, die das fragile Gebäude zum Schwanken bringen.