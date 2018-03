Anzeige

Schwanheim/Rodau.Am Sonntag (18.) findet um 10 Uhr der nächste Kindergottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim statt. Dieses Mal treffen sich die Kinder aber nicht in Schwanheim, sondern im Feuerwehrgerätehaus in Rodau, Zwingenberger Straße 5. In der Einladung dazu heißt es:

„Wir hören die Ostergeschichte aus der Sicht eines kleinen Jungen und basteln gemeinsam Osterschmuck. Bitte meldet euch vorher an, damit wir die Menge an Bastelmaterial besser abschätzen können.“ Anmeldung bei Katja Tritsch, Telefon 06251/938700, oder per E-Mail an katja.rotherml@gmx.de. Eingeladen sind Kinder ab drei Jahren. red