Kinderkirche in Zwingenberg

Zwingenberg.Die Katholische Kirchengemeinde Mariae Himmelfahrt Zwingenberg lädt zur Kinderkirche ein, schreibt Gemeindereferentin Claudia Flath. Termin ist der kommende Sonntag, 7. Juni, ab 12 Uhr im Pfarrzentrum an der Heidelberger Straße 18. Bei schönem Wetter wird die Kinderkirche auf der Wiese hinter dem Gotteshaus gefeiert.

Die Materialien für die Kinderkirche am 14. Juni, Sonntag, liegen ab dem 10. Juni zum Abholen in beiden Kirchen der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg zum Mitnehmen bereit. Am Sonntag, 21. Juni, findet dann erneut ab 12 Uhr wieder eine Kinderkirche im Pfarrzentrum in Zwingenberg statt.

Die Pfarrei bittet für die Teilnahme an den Vor-Ort-Terminen um telefonische Anmeldung im Pfarrbüro; dienstags von 9.30 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr oder donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr. Claudia Flath lädt die Familien mit Kindern „herzlich zum gemeinsamen beten, erzählen und basteln ein“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020