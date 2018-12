Kirche gründet Familienchor

Zwingenberg.Für die Teilnahme gibt’s nur eine Bedingung: Solisten sind nicht gefragt, nur Ensembles, mindestens Duos. Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg will den ersten Zwingenberger Familienchor gründen und lädt zu diesem Projekt dazu ein, mit mindestens zwei Familienmitgliedern pro Sippe teilzunehmen. In der Einladung heißt es:

„Jung und Alt kommen zusammen, um gemeinsam, aber auch in altersgetrennten Gruppe und unter der fachkundigen Anleitung von zwei jungen Chorleiterinnen zu singen. In drei Proben wird ein Repertoire erarbeitet, das im Gottesdienst am 10. März, 10 Uhr, zum Klingen gebracht wird.“

Bei den Probenterminen handelt es sich um den 27. Januar und den 10. Februar, an Sonntagen wird von 15.30 bis 17 Uhr geprobt, sowie um den 9. März, an diesem Samstag wird von 10 bis 14 Uhr geprobt. Alle Termine finden im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22) statt.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06251/939552. red

