Kirche trifft auf Goldgräber

Das 1993 gegründete Unternehmen, das seit 1996 seinen Sitz in Zwingenberg hat, kooperiert mit namhaften Unternehmen wie BASF, Henkel oder Südzucker. Die 130 Mitarbeitenden am Firmensitz in Zwingenberg sind überwiegend in der Forschung und Entwicklung tätig. Seit Februar 2016 ist Brain an der Frankfurter Börse notiert.

„Wie können Materialien in Abfallprodukten voneinander getrennt und als Sekundärrohstoffe eingesetzt werden? Welche neuen Produkte können dabei entwickelt werden? Womit kann der Verbrauch der Ressourcen minimieret werden? Das sind die Fragen, die sich wie ein roter Faden durch unsere Betriebsbesuche ziehen“, erklärten Sabine Allmenröder, die Referentin für gesellschaftliche Verantwortung im Bergsträßer Dekanat, und Heike Miehe, die Fachreferentin im Zentrum gesellschaftliche Verantwortung der EKHN. Der Besuch bei der Brain AG war einer von insgesamt zehn Betriebsbesuchen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das gemeinsame Motto lautet: „Wir machen Türen auf“. Die nächste Tür öffnet sich am 17. Mai im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar im Lahn-Dill-Kreis. red

