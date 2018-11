Kirchenwand wird zur Klagemauer

Zwingenberg.Die christlichen Kirchen beginnen mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr. Das „Neue“ soll in Zwingenberg erstmals in besonderer Weise begrüßt werden. Am Sonntagabend lädt die katholische Kirchengemeinde Mariae Himmelfahrt zu einem konfessionsoffenen „Angesagt“-Gottesdienst in die Kirche und möchte im Anschluss mit Punsch und Glühwein gemeinsam auf „das Neue“ anstoßen.

„Der Advent als Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn ruft regelrecht dazu auf, sich neu auszurichten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren“, verweist Pfarrer Äneas Opitek. „Wir dürfen nicht immer gleich weitermachen, sondern müssen auch mal innezuhalten und uns neu ausrichten.“ Der „Angesagt“-Gottesdienst, der dazu Impulse geben soll, steht daher unter dem Thema „Neu anfangen“. Die Kirche gibt dazu einen passenden Rahmen. Sie ist gerade für Renovierungsarbeiten eingerüstet, nachdem der Zahn der Zeit an ihr nagte. Mit Fördergeldern und einem hohen Eigenanteil der Gemeinde soll das denkmalgeschützte Gotteshaus an der Heidelberger Straße bald wieder gut dastehen und dann für die Zukunft gerüstet sein.

„Dass lediglich eine neue, ansprechende Fassade entsteht, wäre entschieden zu wenig“, so Opitek. „Das gilt für die Kirche ebenso wie im persönlichen Leben“. Bei den sonntäglichen Gottesdiensten werden „Hoffnungskarten“ verteilt, auf denen eigene Hoffnungen formuliert werden können und die entsprechend dem Vorbild der Klagemauer in Jerusalem in den Fugen der Außenwand der Kirche als Vermächtnis eingelassen werden.

Der „Angesagt“-Gottesdienst im Kerzenlicht beginnt um 19 Uhr und wird musikalisch von Franz-Josef Höhling an der Orgel mitgestaltet. Bereits um 10.30 Uhr wird zu einem Familiengottesdienst zum ersten Advent in die Kirche geladen. Dabei werden auch Adventskränze gesegnet, die an dem Morgen mit zur Kirche gebracht werden. mb

