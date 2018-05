Anzeige

Zwingenberg.„Qualität rauf, Beiträge runter!“, so lautet die Überschrift einer Veranstaltung der Frauen-Union (FU) der Zwingenberger CDU zum Thema Kindergartenbeiträge. FU-Vorsitzende Patrizia Germann lädt dazu für den nächsten Montag, 4. Juni, ab 20 Uhr in das Foyer der Melibokushalle ein. Als Gesprächspartner werden Landtagsabgeordnete Birgit Heitland und Bürgermeister Holger Habich angekündigt. In der Einladung an die Bevölkerung – insbesondere an die Eltern von Sprösslingen im Kindergartenalter – heißt es:

„Die CDU-geführte Landesregierung ermöglicht ab 1. August 2018 in Hessen für täglich sechs Stunden beitragsfreie Kindergartenbetreuung. Doch wie kann dies in Zwingenberg konkret umgesetzt werden, so dass die Eltern finanziell entlastet werden?

Die CDU Zwingenberg lädt gemeinsam mit der Frauen-Union zu einer Informationsveranstaltung ein, bei der die Senkung der Kindergartenbeiträge in Zwingenberg im Mittelpunkt steht. Landtagsabgeordnete Birgit Heitland und Bürgermeister Holger Habich werden über den aktuellen Sachstand zur Umsetzung in Zwingenberg informieren und für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.“ red