Kita-Kinder schmückten Christbäume

Rodau.Weihnachten naht, mit dem ersten Advent beginnt an diesem Wochenende die Vorweihnachtszeit. Derzeit putzen sich Städte und Orte für die kommenden Tage und Wochen heraus, vielerorten wird festlich geschmückt.

Auch im Zwingenberger Stadtteil Rodau sind die Zeichen der Zeit zu sehen. Am Dorfgemeinschaftshaus und in der Ortsmitte sind, wie alle Jahre, Christbäume von der Stadt aufgestellt worden. Bislang wurden diese von Bürgern geschmückt, dieses Jahr hat dies – einer Idee von Kathi Bremer folgend – der städtische Kindergarten Rodau übernommen. Am Mittwoch waren die Kleinen und ihre Betreuer unterwegs, um die Nadelbäume mit selbstgebasteltem Schmuck und bunten Kugeln zu dekorieren.

Die Pinguingruppe hatte den Baum am Dorfgemeinschaftshaus übernommen, die Bärengruppe den inmitten von Rodau. Mit viel Elan machten sich die Mädchen und Jungs an die Arbeit und verhalfen dem Grün zur weihnachtlichen Optik. / thz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020