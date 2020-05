Kita-Neubauten alle zehn Jahre Thema

Zwingenberg.Das Thema Kinderbetreuung steht häufig auf den Tagesordnungen kommunalpolitischer Sitzungen: Mal geht es um die Höhe des Elternbeitrags, mal um die Zahl der Essensplätze oder um die Kapazität der Betreuungseinrichtungen ganz generell – und in etwas größeren Abständen, das gilt zumindest für Zwingenberg, geht es auch um Neubauten. Fast könnte man beim Blick in die jüngere Vergangenheit eine Zehn-Jahres-Regel ableiten:

Im Jahr 2000 war man angesichts des steigenden Bedarfs an Betreuungsplätzen auf der Suche nach einem Gelände für einen neuen Kindergarten und legte fest: An der Rodauer Straße soll auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Snowdon ein Neubau entstehen. Der Kindergarten sollte auf einem 1800 Quadratmeter großen Teilstück des zweiten „Steinfurter-Falltor“-Abschnitts errichtet werden. Geplant war ein bis zu dreigruppiges Domizil inklusive Freigelände.

Nie gebaut

In den Folgejahren trafen die Stadtväter dafür verschiedene Vorbereitungen: Unter anderem wurden das alte Gärtnerhaus mit der Abrissbirne platt gemacht und ein Plan in Auftrag gegeben. Gebaut wurde die dann mit vier Gruppen und Kosten von 1,37 Millionen Euro konzipierte Einrichtung indessen nie: Angesichts rückläufiger Kinderzahlen und der um eine Gruppe auf fünf Gruppen erweiterten Kita an der Alsbacher Straße wurde das Projekt zu den Akten gelegt. Und das für den Kita-Neubau reservierte Grundstück wurde als Baugrundstück verkauft.

Zehn Jahre später – im Jahr 2010 – wurde dann tatsächlich ein neuer Kindergarten eingeweiht: Die arg in die Jahre gekommene Betreuungseinrichtung an der Alsbacher Straße in Zwingenberg wurde durch einen viergruppigen Neubau ersetzt. Der Betreuungsbetrieb war während der Bauphase ins Evangelische Gemeindehaus „ausgelagert“ worden. Ebenfalls in Massivbauweise errichtet kostete die Kita am Ende weniger als zunächst prognostiziert: Errechnet hatte man Kosten in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro, gekostet hat der Bau schlussendlich „nur“ rund 1,8 Millionen Euro.

Straffer Zeitplan

Jetzt, wieder zehn Jahre später, steht das Thema Kinderbetreuung angesichts steigender Nachwuchszahlen erneut im Mittelpunkt: Vor wenigen Tagen erfolgte auf dem ehemaligen Gelände des Jugendzentrums in der Tuchbleiche für eine viergruppige Kita angesichts der Coronavirus-Pandemie der „Spatenstich ohne Spaten“ (wir haben berichtet). Mittlerweile ist aber auch der „reale“ Spatenstich erfolgt: Lkw, Bagger und Walze sind angerückt, um die Erdarbeiten für die in Holzbauweise gefertigte Immobilie zu erledigen.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Die Bodenplatte soll in der 24. Kalenderwoche – in der Fronleichnamswoche – fertiggestellt werden. In den Kalenderwochen 24 bis 27 – 8. Juni bis 3. Juli – kalkuliert Generalunternehmer Kai Laumann mit dem Aufstellen der in CLT-Bauweise („Cross Laminated Timber“) produzierten Holzmodule. Das Richtfest soll dann in der 29. Kalenderwoche – das ist Mitte Juli – gefeiert werden, daran schließt sich der Innenausbau an. Bezugsfertig soll das neue Domizil im November dieses Jahres sein. Bis dahin soll auch die Außenanlage hergerichtet sein. Gelingt die Realisierung in dieser Zeit, dann Hut ab:

Die Standortwahl und Grundlagenermittlung für das vom Architekturbüro Binder und Jarczyk geplante Projekt erfolgte im Juni/Juli 2019, der Startschuss für die Planung wurde dann im Juli gegeben. Die Ausschreibung des Projekts wird in der Zeittafel von Planer Matthias Binder mit November/Dezember 2019 angegeben, die Baugenehmigung lag im Januar dieses Jahres vor. Die Auftragsvergabe an Generalunternehmer Laumann erfolgte im Februar – und der Baubeginn jetzt im Mai.

Beachtliche Preissteigerung

An den Zehn-Jahres-Schritten und den jeweiligen Preisangaben kann man übrigens auch gut die allgemeine Baukostenentwicklung erkennen: Im Jahr 2000 sollte die viergruppige Massivbauweise 1,37 Millionen Euro kosten, 2010 kalkulierte man mit – ebenfalls für eine viergruppige Massivbauweise – bereits mit 2,1 Millionen Euro und rechnete 1,8 Millionen Euro ab. Und in 2020 stehen 3,12 Millionen für das Gesamtkunstwerk inklusiver aller Nebenkosten auf dem Kostenvoranschlag – der viergruppige Holzbau alleine soll 2,65 Millionen Euro kosten. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020