Kita-Plätze als Hauptthema

Zwingenberg.Mit der Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses (SKS) der Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung beginnt am morgigen Dienstag, 26. März, die zweite kommunalpolitische Sitzungsrunde in diesem Jahr. SKS-Vorsitzende Patrizia Germann lädt die Mandatsträger sowie interessierte Bürger ab 18 Uhr in den Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ (Löwenplatz 6) ein.

Themen sind die Fortschreibung der Konzeption für die Stadtbücherei, die Benennung neuer Mitglieder für die Kinder- und Jugendhilfekommission sowie der Ausbau der Kinderbetreuung (hier: Ausbaustufe 2019 / kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsplätze).

Auch der Bau-, Planungs- und Umweltausschusses (BPU) tagt am morgigen Dienstag und beschäftigt sich mit der kurzfristigen Bereitstellung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze. Er tut dies ebenfalls in öffentlicher Sitzung, nämlich ab 19 Uhr im Diefenbachsaal unter Vorsitz von Harald Pieler.

Bürger können Hinweise geben

Die Sitzungsrunde der Fachausschüsse wird am Mittwoch, 27. März, mit der Zusammenkunft des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) beendet, zu der Vorsitzender Detlef Kannengießer Politiker und Bürger ab 19 Uhr in den Diefenbachsaal einlädt. Auch der HFA erörtert die kurzfristige Bereitstellung zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze. Weitere Themen sind die Genehmigung des Haushalts 2019 durch die Kommunalaufsicht, der Bericht über wirtschaftliche Beteiligungen der Stadt für das Jahr 2018, die steuerlichen Jahresabschlüsse 2016 und 2017 für die Wasserversorgung als Betrieb gewerblicher Art sowie eine Information über Etatüberschreitungen, die von der Stadtverordnetenversammlung im 4. Quartal 2018 nicht selbst bewilligt wurden.

Die Bürger haben jeweils vor der politischen Debatte die Möglichkeit, Hinweise zu den Themen der Tagesordnung zu geben. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019