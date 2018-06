Kitas stürzen sich ins „Abenteuer Essen“

Anzeige

Rodau/Fehlheim.Das „Abenteuer Essen“ geht weiter: In diesen Tagen startet das ernährungspädagogische Programm der Metropolregion Rhein-Neckar an 20 weiteren Kindertagesstätten in Südhessen, Nordbaden und der Pfalz. Aus dem Verbreitungsgebiet des Bergsträßer Anzeigers sind bei der fünften Runde der Städtische Kindergarten im Zwingenberger Stadtteil Rodau sowie der Katholische Kindergarten Sankt Bartholomäus im Bensheimer Stadtteil Fehlheim dabei.

Im Rahmen von „Abenteuer Essen“ werden rund 1600 Kinder bis zum Sommer 2019 jede Menge über Ernährung sowie Herkunft und Herstellung von Lebensmitteln erfahren. Das zur spielerischen Wissensvermittlung benötigte Rüstzeug erhalten ihre Erzieherinnen und Erzieher in den kommenden Wochen bei mehreren Weiterbildungen und vor Ort im Kontakt mit erfahrenen Mentorinnen.

Das Auftakttreffen fand jetzt im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg statt. Auf dem Programm standen sowohl organisatorische und inhaltliche Themen, als auch Erfahrungsberichte von teilnehmenden Kitas der vergangenen Jahre. „Abenteuer Essen“ wurde im Herbst 2014 von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH gemeinsam mit Unternehmen, Stiftungen und Krankenkassen ins Leben gerufen.