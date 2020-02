Klangbilder mit Saxofon und Piano

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf den Auftritt des Duos Mulo Francel (Saxofon) und Chris Gall (Piano) hin, das am 16. Februar, Sonntag, ab 18 Uhr mit seinem Programm „Mythos“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastiert. In der Pressemitteilung der Mobilisten heißt es:

„Zwei schillernde Gestalten der europäischen Musiklandschaft treffen sich im Dialog.

Der deutsche Pianist Chris Gall hat in den vergangenen Jahren die Stilgrenzen des Jazz konsequent und originell erweitert und begeistert das Publikum vom legendären Jazzfestival Montreux bis zur Jazz-Baltica.

Mulo Francel ist Saxofonist und Weltenbummler. Darüber hinaus bekannt als kreativer Wirbelwind des Ensembles ,Quadro Nuevo’. Seit vielen Jahren bereist der mehrfache Echo-Preisträger die Länder dieser Erde. Von Bayern über den Balkan bis Bolivien.

Zusammen schlugen Mulo Francel und Chris Gall sich in Buenos Aires die Nächte um die Ohren. Heraus kam das ,Quadro Nuevo’-Album ,Tango’, das mit dem German Jazz-Award in Platin ausgezeichnet wurde. Im Duo präsentieren sie nun einen faszinierenden Kosmos aus virtuosen Improvisationen, hypnotisierenden Minimal-Music-Elementen, feinsinnigen Grooves, zauberhaft-impressionistischen Klangbildern und Tango.

Ihre Musik nährt sich von den Begegnungen mit den Menschen, ihren Kulturen, ihren Mythen: Sie thematisiert den in Ikarus versinnbildlichten uralten Menschheitstraum vom Ausbruch aus dem eigenen Schicksal ebenso wie das Abenteuer des Puppenspielers in New York.“

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

