Anzeige

Zwingenberg.Das Theater Mobile lädt für Sonntag, 18. März, 18 Uhr, zu einem Konzert unter der Überschrift „Klassik im Frühling“ ein. Im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren junge, hoch qualifizierte und von der Da Ponte-Stiftung (Darmstadt) ausgesuchte und geförderte Musiker. In der Ankündigung heißt es:

„Der konzertante Teil wird getragen vom Da Ponte-Klaviertrio. Dieses Ensemble aus jungen Musikern wird romantische und klassische Stücke darbieten. Alle Mitglieder des Ensembles haben an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt studiert und dort ihren Abschluss gemacht. Mehrere Gastspiele in der nahen Umgebung fanden beim Publikum und der lokalen Presse stets positiven Anklang. Auf dem Programm stehen Werke von Clara Schumann, Ravel, Dvorak und Haydn.

Karten im Vorverkauf

Mit Thomas Mehnert (Bass) vom Staatstheater Darmstadt wird das Programm bereichert. Er will mit seinen Arien eine Symbiose zwischen den jungen Talenten und seiner langjährigen Bühnenerfahrung schaffen. Die 5000 Taler des Wildschützes hat er unzählige Mal auf der Bühne besungen. Auch Leporello und Sir Falstaff hat er häufig musikalisch verkörpert.“