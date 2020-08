Seinen 85. Geburtstag feiert heute Klaus Schröter, ehemaliger Vorsitzender der SPD Zwingenberg. Klaus Schröter wurde am 10. August 1935 in Busenborn geboren, heute ein Stadtteil von Schotten im mittelhessischen Vogelsbergkreis. Seit 1987 lebt er mit seiner Ehefrau in Zwingenberg, wo er sich unter anderem beim Freundeskreis Pierrefonds und beim Turn- und Sportverein engagiert hat. Gemeinsam mit seiner Frau hat Klaus Schröter viele Reisen in ferne Länder unternommen und die dabei gewonnenen Eindrücke in Form zahlreicher Fotos dokumentiert, die er gerne bei geselligen Treffen mit den Genossen der Zwingenberger SPD und ihren Gästen geteilt hat.

Das Berufsleben von Klaus Schröter gestaltete sich vielseitig: Auf die Ausbildung zum Werkzeugmacher folgte ein Studium in den Fächern Maschinenbau und Betriebswirtschaft. Nach seiner Promotion war Klaus Schröter mehrere Jahre Geschäftsführer der REFA, Deutschlands ältestem Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung, und machte sich im Anschluss als Unternehmensberater selbstständig.

Seit 56 Jahren Sozialdemokrat

Ein besonderes Anliegen war ihm immer die Weitergabe seiner Kenntnisse an junge Menschen, unter anderem als Dozent für „Industrial Engineering“ an der Dualen Hochschule Mannheim. Noch im Alter von 75 Jahren übernahm er die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Baden-Württemberg die Fortbildung im Bereich Arbeitswissenschaft zu organisieren. Mit seiner langjährigen Mitgliedschaft im Beirat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bergstraße engagierte Klaus Schröter sich auch vor Ort für Ökonomie in Theorie und Praxis.

Politisch schlägt sein Herz für die SPD, der er seit über 56 Jahren die Treue hält. Von 1997 bis 2005 war er Vorsitzender des Ortsvereins Zwingenberg und auch anschließend noch aktives Mitglied im Vorstand.

Seine Fachkenntnis brachte er in dieser Zeit gerne als Referent bei wirtschaftspolitischen Veranstaltungen der SPD wie dem Zwingenberger Technik-Forum ein und unterstützte seinen Ortsverein immer wieder mit kreativen Ideen.

Zu seinem heutigen Ehrentag gratulieren die Genossen aus Zwingenberg und Rodau Klaus Schröter sehr herzlich und wünschen ihm noch viele schöne und gesunde Jahre. red/Archivbild: Funck

