Klavierkonzert im Gartensalon

Jugenheim.Der Verein Kultur im Schloss Heiligenberg lädt für den dritten Advent (Sonntag, 16. Dezember) zu einem Konzert der jungen Künstlerin Diana Sahakyan ein. Veranstaltungsort ist ab 17 Uhr der Gartensalon des Schlosses oberhalb von Jugenheim. In der Ankündigung heißt es: Die in Eriwan (Armenien) geborene Diana Sahakyan spielt seit ihrem siebten Lebensjahr Klavier und besuchte zunächst in ihrer Heimat die Musikschule Spendiaryan. Seit dem Abschluss setzte sie ihr Studium am Staatlichen Komitas-Konservatorium in Eriwan fort und war 2005 Preisträgerin in Paris beim 16. Klavierwettbewerb für junge Pianisten „Flame“.

2009 erwarb sie das Diplom als Konzertpianistin und nahm während des Studiums an vielen Wettbewerben sowie internationalen Meisterkursen teil. Seit 2010 studierte sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main bei Prof. Lev Natochenny und anschließend bei Catherine Vickers. Bei ihr absolvierte die junge Pianistin im Sommer 2014 ihr Diplom und erspielte sich kurz darauf den 1. Publikumspreis beim Abschlusskonzert der Meisterschüler des Internationalen Klaviersommers in Cochem und hat den Preis als beste Pianistin bei der Internationalen Sommerakademie 2014 in Seeheim-Jugenheim gewonnen.

Im Jahr 2014 wurde sie als Masterstudentin in der Hochschule für Musik angenommen und hat dieses Studium 2016 mit „sehr gut“ abgeschlossen. Nun steht ein weiterer Master-Abschluss als Konzertpianistin im Januar 2019 bevor und um dafür öffentlich gespielte Konzerte vorzuweisen, hat der Verein ihr diesen Termin angeboten. Das Programm: L. Van Beethoven, 32 Var. Wo080 c-Moll; S. Rachmaninoff, Variations on a theme of Corelli; F. Liszt, Annees de pelerinage – Premiere annee Suisse, Vallee d’Obermann; R. Schumann – Carbaval.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Musikbox Bensheim, Hauptstraße 56, Telefon: 06251/62551. red

