Kleiderkammer öffnet nächste Woche wieder

Zwingenberg.Der Ortsverband Zwingenberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) plant die Öffnung seiner Kleiderkammer in der Heidelberger Straße 3 für Mittwoch, 15. Juli, um 9 Uhr.

„Wegen der Corona-Krise musste auch unsere Kleiderkammer Mitte März ihre Türen schließen. Nun wollen wir, unter speziellen Regeln und Vorgaben, wieder für bedürftige Menschen öffnen“, schreibt DRK-Bereitschaftsleiter Udo Blächer in einer Pressemitteilung.

Mittwochs von 9 bis 14 Uhr

Die Öffnungszeiten sind mittwochs von 9 bis 14 Uhr. Kurzfristige Änderungen oder Schließungen bleiben vorbehalten.

In den vergangenen Wochen hat das Team der DRK-Sozialarbeit die Zeit genutzt und in der Kleiderkammer Ein- und Umräumarbeiten durchgeführt. Es wurden Vorbereitungen getroffen, um den bestmöglichen Schutz für die Kunden und die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Ortsverbandes sicherzustellen, heißt es in der Ankündigung weiter.

Folgende Punkte sind zu beachten:

Aktuell können keine Kleider- oder Sachspenden entgegengenommen werden. Die Lager sind überfüllt und momentan ist kein weiterer Stauraum vorhanden.

Maximal drei Kunden können zeitgleich die Kleiderkammer betreten.

Es können nur Einzelpersonen (ohne Begleitpersonen, ohne Kinder) eingelassen werden.

Der Aufenthalt in der Kleiderkammer ist auf maximal 20 Minuten pro Kunde begrenzt.

Jede Person muss ihren eigenen, mitgebrachten Mundschutz (Mund-Nasen-Maske) während des Aufenthaltes in der Kleiderkammer tragen.

Weiterhin muss sich jeder Besucher an die ausgehängten Hygieneregeln halten, diese sind 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Personen einhalten sowie die Hände beim Eintritt in die Kleiderkammer desinfizieren.

Wie in Gaststätten auch, werden Name, Anschrift und Kontaktdaten der Kunden schriftlich erfasst. Dieses dient zur eventuellen Nachverfolgung von Infektionsketten.

„Da diese Aufgabe ein hohes Maß an Verantwortung für die ehrenamtlichen DRK-Helfer darstellt und damit sowohl unsere Kunden wie auch das Team der Kleiderkammer gesund bleiben, bitten wir herzlich, den Anweisungen Folge zu leisten“, schreibt Udo Blächer.

Abschließend dankt er allen Personen für ihr Verständnis: „Wir freuen uns, wieder einen Beitrag zur Unterstützung von bedürftigen Menschen leisten zu können.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020