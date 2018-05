Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Forscher am Teich“ (Kursnummer: FK 045) hin. Kursleiterin Barbara Wagner (Geopark-Rangerin) wendet sich an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Termin ist der 2. Juni, Samstag, von 14 bis 16 Uhr; Treffpunkt zum Abmarsch ist der Wanderparkplatz am oberen Ende der Orbisstraße (beim Kriegerdenkmal) in Zwingenberg. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

Exkursion gibt Antworten

„Ein Tag am Teich – ein Tag als Forscher: Welche Lebewesen sind hier zu Hause? Was zeichnet sie aus? Wo genau leben sie? Weshalb gerade dort? Wie verändert sich ihr Lebensraum? Viele Fragen liegen im Wasser. Doch genau hier finden wir auch die Antworten. Zusätzliche Informationen: Bitte auf festes Schuhwerk, wettergeeignete Kleidung (Sonnenschutz) achten. Getränke und ein Snack sind mitzubringen.“

Noch Anmeldungen möglich

Anmeldungen: Im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494 oder E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags, jeweils 9 bis 11 Uhr. red