Kleine Geschenke für Kinder

Zwingenberg.Die Nikolausstiefelaktion des Gewerbevereins Zwingenberg hat in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattgefunden, trotzdem will der Verein die Mädchen und Jungen aus der Kernstadt und dem Stadtteil Rodau „bescheren“. Die Unternehmer laden für den 19. Dezember, Samstag, zu einer „Weihnachtsaktion“ ein und richten sich damit an Kinder im Alter von drei bis elf Jahren. Für den Nachwuchs gibt es „kleine Geschenke“, die man sich im Zeitraum von 17 bis 19.30 Uhr im Innenhof des Rathauses an der Untergasse 16 abholen kann.

Mit Abstand und Maske

Der Verwaltungssitz im „Schlösschen“ wird an diesem Abend übrigens wieder in weihnachtlichen Lichterglanz getaucht sein. Der Gewerbeverein lädt herzlich zur Teilnahme ein, bittet aber die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter darum, auf ausreichend Abstand zu anderen zu achten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.12.2020