Kleingärten nicht zum Gewerbegebiet machen

Leserbrief zu „GUD will die Kleingartenanlage erhalten“, BA vom 11. November.

Innenstadtverdichtung im Bereich der Melibokushalle, neue Wohnquartiere „In den Almen“ und dazu noch ein neues Gewerbegebiet im Bereich der Kleingartenanlage? Ist es nicht irgendwann einmal genug mit der Bebauung von Zwingenberg?

Liebe Kommunalpolitiker, liebes Stadtparlament! Ich schätze Ihre Arbeit, aber immer mehr habe ich das Gefühl, dass ich in „meinem“ Zwingenberg an Lebensqualität verliere. Deshalb muss ich mir hier jetzt einmal Luft verschaffen:

Ich bin ein Zwingenberger Bub und lebe seit 50 Jahren hier. Als Kind bin ich mit meinen Kumpels über die Wiesen und Felder um Zwingenberg gezogen, um dort Drachen steigen zu lassen. Oder um dann später in den Hecken heimlich die ersten Zigaretten zu rauchen. Heute sind diese Wiesen und Felder fast alle weg. Stattdessen herrscht dort Monokultur unter Plastikzelten. Wir haben am stillgelegten Bahndamm Verstecken gespielt. Bald soll das alles weg sein – für mehr Bürger in dieser schönen Stadt.

Unsere Stadt hatte sich zu dieser Zeit, über der ich schreibe, noch nicht mit einer Cittaslow-Schnecke geschmückt, war aber für mich eine liebens- und lebenswerte Stadt. Klar kann ich verstehen, dass in einer so „ausgezeichneten“ Stadt auch viele Leute leben wollen. Also in einer Stadt, die sich durch „wertvolle Naturräume, biologische Vielfalt, regionale Produkte, Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Menschen, die im Mittelpunkt stehen“, auszeichnet – das ist übrigens ein Auszug aus den Leitgedanken, die von der Cittaslow-Initiative formuliert wurden.

Aber warum wollt Ihr Kommunalpolitiker denn jetzt auch noch die Kleingartenanlage als letztes Stück der „grünen Lunge“ von Zwingenberg mit Industriegebäuden überbauen lassen? Und das in direkter Nachbarschaft zur neuen „Bewegungs-Kita“?

Ach ja: Durch die Kleingartenanlage bin ich als Papa mit meinen Kindern und weiteren Familien aus dem Evangelischen Kindergarten gezogen, um am Ende auf dem städtischen Grillplatz mit viel Spaß einen Schatz auszugraben. Der Grillplatz ist weg, die Kleingartenanlage soll bald weg. Es reicht!

Wirbt die Stadt Zwingenberg als Mitglied von Cittaslow auf deren Webseite nicht mit dem Leitmotiv „Die Stadt im Frühlingsgarten“?

Sollte es zum Abriss kommen, wäre ich bereit, um dagegen zu kämpfen, um gemäß den Zielkriterien der Cittaslow-Bewegung die soziale Ordnung und die lebenswerten Umweltbedingungen in unserem Zwingenberg zu verteidigen!

Stephan Rützert

Zwingenberg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.11.2020