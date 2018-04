Anzeige

Zwingenberg.Der Zwingenberger Kleintierzuchtverein weist auf sein traditionelles Grillfest hin, das er stets am Feiertag Christi Himmelfahrt, in diesem Jahr der 10. Mai, organisiert. Wie Vorsitzender Rainer Klein mitteilt, ist die vereinseigene Zuchtanlage westlich der Platanenallee, unweit der Countryclub-Ranch, wieder der Veranstaltungsort. Um das Fest vorzubereiten, treffen sich die Kleintierzüchter am heutigen Samstag, 28. April, ab 10 Uhr zu einem Arbeitseinsatz auf der Zuchtanlage.

Vom 4. bis zum 6. Mai ist die Zuchtanlage Treffpunkt zweier Sondervereine. Die Züchter der Araucanahühner und Zwerg-Wyandotten silberfarbig-gebändert werden dort ihre Jahrestagungen abhalten. Es werden Züchterfreunde aus ganz Deutschland sowie dem angrenzenden Ausland erwartet. red