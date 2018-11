„Klezmer Tunes“ im Theater Mobile

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf ein Gastspiel der Formation „Klezmer Tunes“ hin, die am 1. Dezember, Samstag, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Back to Odessa“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastiert. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es:

„Das Ensemble um den ehemaligen Eislauf-Profi Dimitri Schenker verlässt seine klassische Linie und macht sich aus den großen Konzerthäusern auf zu einer spielfreudigen Reise über die Kontinente. Für den Zuhörer eine spannende Geschichte über Klezmer-Verwandlungen und Verwandtschaften. Von leichtfüßigen Säbeltänzen über Csárdás und finnischer Polka führt der Spurenlauf zum Jazz über Filmmusiken bis hin zu ,Mackie Messer’.

Die ,Klezmer Tunes’ sind drei Vollblutmusiker, die die eingängigen Melodien aus der unendlichen Fundgrube der jüdischen Klezmermusik auf ihre ganz spezielle Weise verarbeiten. Das Klangbild des Ensembles ist durch so unterschiedliche Einflüsse wie Jazz, Funk, Gypsy, Bossa Nova und Rock’n’Roll geprägt.“

Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. / red

