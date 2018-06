Anzeige

Rodau.Auf dem Begegnungshof der Sonnenkinder – Elterninitiative Handicap – hat kürzlich ein etwas anderer Kochkurs stattgefunden. Das Motto lautete: „Von der Wiese auf den Tisch.“ Die Sonnenkinder hatten ihr Domizil im Zwingenberger Stadtteil Rodau für junge Köche geöffnet und werkelten in der vereinseigenen Küche. Unter der Leitung von Eleonore Jungmann-Ginkel wurde aus Wildkräutern Kräuterbutter hergestellt. Auch Süßspeisen standen auf der Speisenkarte. Die Kinder, eine bunte Gruppe verschiedenen Alters mit und ohne Handicap, waren begeistert bei der Sache.

Am Ende saßen sie alle am selbst gedeckten Tisch und probierten ihre Köstlichkeiten. Was man selbst kocht, das schmeckt eben am besten. / red