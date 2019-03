Kollekte und Flohmarkterlös für Menschen in El Salvador

Zwingenberg.Die Katholische Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg lädt für den 7. April, Misereor-Sonntag, ab 10.30 Uhr zu einem Familiengottesdienst ein. Die Kollekte des Gottesdienstes wird für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. gesammelt. Wie Gemeindereferentin Claudia Flath mitteilt, sammeln Kinder der Kirchengemeinde zurzeit schon eifrig Spenden für das aktuelle Misereor-Projekt, nämlich die Unterstützung von Familien in El Salvador, mit der diese stabile Lehmhäuser bauen können.

Nach dem Gottesdienst findet ein Misereor „Coffeestop“ statt: Fair gehandelter Kaffee wird gegen Spende ausgeschenkt - und die Zeit zum Plausch soll die Gemeinschaft stärken. Parallel dazu können Kinder Palmzweige für den Palmsonntag, 14. April, basteln. Wer Buchs und einen Stock hat, der soll das Material mitbringen.

Kinder der Gemeinde veranstalten am Misereor- Sonntag überdies einen Kinderflohmarkt. Die Mädchen und Jungen geben gegen Spende Spiele, Bücher und weitere „Schätze“ an andere Kinder ab. Der Erlös ist für Kinder in El Salvador gedacht. Die teilnehmenden Kinder sollen eine Decke und eine Kiste mitbringen. Der Verkauf erfolgt im ersten Stock des Pfarrzentrums (bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019