Kommunales Trio will Mittelzentrum werden

Nördliche Bergstraße.Die Gemeinden Alsbach-Hähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugenheim haben Ende Juni des vergangenen Jahres eine Stellungnahme beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen eingereicht, um eine Höherstufung zum Mittelzentrum zu erwirken. Wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt, war die vierte Änderung des Landesentwicklungsplans Hessen, die das System der zentralen Orte und der Raumstruktur neu fassen sollte, der konkrete Anlass für die gemeinsame Initiative. Die drei Nachbarkommunen – allesamt im Landkreis Darmstadt-Dieburg gelegen – sind laut Landesentwicklungsplan jeweils als Grundzentrum eingestuft. Das Ministerium hat sich mit einer zweiten Offenlage nun allerdings gegen eine gemeinsame Höherstufung ausgesprochen, wogegen die Kommunen sich nun in einer weiteren Stellungnahme wenden.

Die drei Nachbargemeinden haben zum Jahresbeginn 2020 bereits einen gemeinschaftlichen Ordnungsbehördenbezirk gegründet. Auch darüber hinaus gibt es eine enge interkommunale Zusammenarbeit, die mit als Begründung in der Stellungnahme für eine gemeinsame Höherstufung zum Mittelzentrum angeführt wird. Weiter sind es die sogenannten Zentralitätspunkte, die eine Aufwertung in den Augen der Kommunen erforderlich machen: Etwa das Einkaufszentrum in der Pfarrtanne in Alsbach-Hähnlein, der Bahnhof in Bickenbach mit den Anschlüssen in die Rhein-Main-Neckar-Region oder das Kreiskrankenhaus und das Freibad in Seeheim-Jugenheim.

Die Einstufung als Mittelzentrum macht sich unter anderem in einer Stärkung der kommunalen Einnahmen bemerkbar, da die Schlüsselzuweisungen höher sind als bei einem Grundzentrum.

„Genauso wichtig ist es aber, dass wir mit der Höherstufung schon jetzt in die Zukunft denken und uns weitere Entwicklungsmöglichkeiten schaffen: was die Infrastruktur angeht, aber auch kulturell oder in der Ausweisung von Gewerbe- und Siedlungsflächen“, erklärt der Seeheim-Jugenheimer Bürgermeister Alexander Kreissl stellvertretend für seine beiden Amtskollegen Markus Hennemann (Bickenbach) und Sebastian Bubenzer (Alsbach-Hähnlein).

„Wir erwarten seitens des Landes mehr als nur eine Ablehnung durch eine zweite Offenlage, sondern eine ausführliche Begründung. Alle zusammen wollen wir jetzt den politischen Druck erhöhen, um eine angemessene Einstufung als Mittelzentrum gemäß den vom Land selbst aufgestellten und von uns erfüllten Zentralitätspunkten zu erhalten“, betont der Seeheim-Jugenheimer Bürgermeister Alexander Kreissl am Ende der gemeinsamen Presseverlautbarung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.01.2021