Kommunalpolitiker sollen sich möglichst kurzfassen

Zwingenberg.Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) zu verringern, hat der Magistrat der Stadt Zwingenberg verschiedene Maßnahmen beschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Wie Bürgermeister Holger Habich darin formuliert, orientieren sie sich an den Empfehlungen der übergeordneten Behörden sowie den Ergebnissen der außerordentlichen Bürgermeisterdienstversammlung des Kreises Bergstraße (wir haben berichtet). Die Regelungen gelten, sofern nicht nachfolgend anders bestimmt, ab sofort:

Sitzungen der Gremien

Der Magistrat wird seine Beschlüsse, soweit möglich, im schriftlichen Umlaufverfahren treffen. Sofern Sitzungen abgehalten werden, wird durch eine sachgerechte, großzügige Bestuhlung ein vergrößerter Sitzabstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährleistet.

An den Sitzungen der städtischen Gremien wird nur noch der Bürgermeister und maximal ein weiteres Magistratsmitglied teilnehmen, wobei es sich dabei nicht um die Erste Stadträtin handeln soll (die – fällt der Bürgermeister aus – diesen vertreten muss). Sie nimmt nur teil, sofern der Bürgermeister verhindert ist.

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenvorsteherin und den Ausschussvorsitzenden für die Sitzungen ihrer Gremien ebenfalls einen vergrößerten Sitzabstand der Stadtverordneten zu gewährleisten. Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sollten hierzu in die Melibokushalle verlegt werden.

Es wird empfohlen, dass an den Ausschussitzungen nur die benannten Ausschussmitglieder (oder deren Vertreter) teilnehmen und auf die Teilnahme weiterer Mandatsträger verzichtet wird.

Die Stadtverordneten werden gebeten, Redebeiträge zur Verkürzung der Sitzungsdauer möglichst kurz zu halten.

Öffentliche Veranstaltungen

Der Magistrat sagt alle öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Zwingenberg, unabhängig von der zu erwartenden Teilnehmerzahl, zunächst bis 30. April ab. Sofern möglich, sollen sie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Der Magistrat empfiehlt allen Vereinen und anderen privaten Veranstaltern, ihre öffentlichen Veranstaltungen, unabhängig von der zu erwartenden Teilnehmerzahl, zunächst bis 30. April 2020 abzusagen und zu prüfen, ob eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt möglich ist.

Gemeinschaftshäuser

Die als öffentliche Einrichtungen gewidmeten Gemeinschaftshäuser der Stadt Zwingenberg (vgl. § 1 Abs. 1 der Benutzungssatzung) werden für öffentliche Veranstaltungen vorerst bis 30. April gesperrt.

Sofern gemäß den Nebenbestimmungen des jeweiligen Zulassungsbescheids möglich, werden bis zu diesem Datum bereits zugelassene Benutzungen widerrufen.

Die Melibokushalle wird vom Kreis Bergstraße für öffentliche Veranstaltungen gesperrt. Ausgenommen hiervon sind etwaige Sitzungen der städtischen Gremien.

Die Stadt Zwingenberg lässt vorerst bis 30. April ebenfalls keine Veranstaltungen in der Melibokushalle zu.

Öffentlichen Einrichtungen

Öffentliche Sportanlagen und Kinderspielplätze bleiben geöffnet.

Die Stadtbücherei bleibt geöffnet. Durch geeignete Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass sich zeitgleich maximal 5 bis 10 Personen in der Bücherei aufhalten. Sofern diese Personenzahl erreicht bzw. überschritten wird, ist der Zugang nötigenfalls vorübergehend zu schließen. Die Benutzer werden gebeten, möglichst vorrangig das umfangreiche Angebot der sogenannten Onleihe zu nutzen. Alle Veranstaltungen der Stadtbücherei werden vorerst bis zum 30. April abgesagt.

Rathaus / Bürgerbüro

Der Publikumsverkehr im Rathaus wird eingeschränkt. Es ist durch öffentlichen Anschlag darauf hinzuweisen, dass eine persönliche Vorsprache nur bei dringenden Verwaltungsangelegenheiten stattfinden soll. Darüber hinaus wird empfohlen, Telefon, E-Mail oder das Internet für den Kontakt zur Verwaltung zu nutzen. Nötigenfalls wird der Bürgermeister in einem weiteren Schritt das Leistungsangebot der Verwaltung auf die Pflichtleistungen beschränken.

Das Bürgerbüro bleibt geöffnet. Durch geeignete Maßnahmen ist jedoch sicherzustellen, dass die Anzahl gleichzeitig dort anwesender Personen auf maximal fünf (inklusive der Mitarbeiter) begrenzt und verstärkt auf die Einhaltung der Hygiene geachtet wird.

Soweit möglich, soll den Mitarbeitern der Verwaltung angeboten werden, von zu Hause zu arbeiten.

Geburtstage und Ehejubiläen

Der Magistrat führt keine Hausbesuche bei Geburtstagen und Ehejubiläen mehr durch. Die Glückwünsche werden schriftlich übermittelt.

Eheschließungen

Bei Eheschließungen wird nur noch ein kleiner Teilnehmerkreis zugelassen, welcher aus den Eheleuten und etwaigen Trauzeugen sowie maximal den Verwandten ersten Grades (Eltern / Kinder) bestehen darf.

Die Bestuhlung im Trauzimmer ist so anzuordnen, dass ein angemessener Sitzabstand zwischen den Teilnehmern besteht.

Beisetzungen (Trauerfeiern)

Die Bestuhlung in den Trauerhallen ist so zu ändern, dass ein angemessener Sitzabstand zwischen den Stühlen besteht (möglichst jeden zweiten Stuhl entfernen). Daneben sollen in den Trauerhallen möglichst keine Stehplätze eingenommen werden.

Es wird empfohlen, auf eine Trauerfeier im geschlossenen Raum zu verzichten und lediglich die übliche Zeremonie am Grab durchzuführen

Freiwillige Feuerwehr

Die Feuerwehrgerätehäuser werden für alle Benutzungen, ausgenommen Einsätze, gesperrt. Sonstige dringliche Benutzungen können nach Genehmigung durch den Stadtbrandinspektor zugelassen werden.

Alle weiteren dienstlichen Regelungen für die Angehörigen der Feuerwehr trifft der Stadtbrandinspektor. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020