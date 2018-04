Anzeige

Zwingenberg.24 Mädchen und Jungen feiern am „Weißen Sonntag“, 8. April, in der katholischen Kirchengemeinde Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg ihre erste heilige Kommunion. Pfarrer Äneas Opitek leitet den Festgottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt. Die Erstkommunikanten aus Zwingenberg, Rodau und Alsbach-Hähnlein, haben sich auf diesen Tag gut vorbereitet. In Anwesenheit ihrer Eltern und Angehörigen empfangen die Jungmitglieder der katholischen Kirche zum ersten Mal die Hostie, den „Leib Christi“.

Am 15. April in Fehlheim

Am Sonntag, 15. April, feiern weitere acht Kinder aus Fehlheim, Schwanheim und Langwaden in der Sankt Bartholomäus Kirche in Fehlheim um 10 Uhr ihre Erstkommunion.

In Zwingenberg feiern ihre Kommunion: Felix Arndt, Athina Susanne Binder, Pablo Castellanos Gomez, Leo Fliess, Raphael Gams, Eleonora Heim, Johanna Marion Korn, Valentin Nickel, Greta Katharina Pickny, Ben Joshua Rippert, Nina Visic, David Wagner, Letizia Angelina Benes, Marc Buchhorn, Natalia Dobrzelewska, Maya Fliess, Johanna Heidemann, Greta Kaffarnik, Kian Nassar, Daniel Nowacki, Jonas Potsch, Tyler Cem Sahin, Ida Katharina Vollrath, Krzysztof Zygalko.