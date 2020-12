Konfirmation auf vier Etappen verteilt

Zwingenberg.Am 24. Mai sollten sie konfirmiert werden, die 18 Teenager des Zwingenberger Konfirmanden-Jahrgangs 2019/2020, doch auch ihnen machte die Coronavirus-Pandemie den in diesen Tagen besonders häufig zitierten „Strich durch die Rechnung“:

Die für die Bergkirche der Evangelischen Gemeinde geltenden Abstands- und Hygieneregeln machten es unmöglich, dort den Konfirmationsgottesdienst in seiner klassischen Form stattfinden zu lassen, nämlich mit mehreren hundert Besuchern. Mögliche Gottesdienstvarianten wie beispielsweise eine Konfirmation im Stadtpark oder in der Melibokushalle stießen nicht bei allen Beteiligten auf Resonanz und so ging der Sommer ins Land und der Herbst kam – und statt der erhofften Besserung der Corona-Lage und damit einhergehend eine weitere Lockerung der Hygiene- und Abstandsregelungen folgte die zunehmende Verschärfung der Pandemie-Lage.

Der über allem stehende Wunsch der Konfirmanden, gemeinsam in der Bergkirche eingesegnet zu werden, konnte am Ende doch nicht erfüllt werden: Am 25. Oktober wurden dort drei Kleingruppen im Rahmen von aufeinanderfolgenden Gottesdiensten konfirmiert (wir haben berichtet), eine vierte Gruppe folgte jetzt am 29. November.

Das uns nun von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt Gruppenbild zeigt (von links) Lilli Schild, Paul Faber, Pfarrerin Beatrice Northe, Merle Kappei, Kirchenvorsteher Marcel Keim (Vorsitzender des Konfirmandenausschusses) sowie Jan Dams. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020