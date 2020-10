Konfirmation in drei Etappen gefeiert

Zwingenberg.Am 24. Mai sollten sie konfirmiert werden, die 18 Teenager des Zwingenberger Konfirmanden-Jahrgangs 2019/2020, doch auch ihnen machte die Coronavirus-Pandemie den in diesen Tagen besonders häufig zitierten „Strich durch die Rechnung“. Die für die Bergkirche der Evangelischen Gemeinde geltenden Abstands- und Hygieneregeln machten es unmöglich, dort den Konfirmationsgottesdienst in seiner klassischen Form stattfinden zu lassen, nämlich mit mehreren hundert Besuchern.

Alternativen nicht mehrheitsfähig

Die Jugendlichen, ihre Eltern, das Konfi-Team unter der Leitung von Kirchenvorsteher Marcel Keim, die für die Konfirmanden-Arbeit zuständige Pfarrerin Beatrice Northe und der Kirchenvorstand unter Leitung von Claudia Willbrand dachten über Alternativen nach, hofften aber grundsätzlich auf eine Besserung der Corona-Lage.

Mögliche Gottesdienstvarianten wie beispielsweise eine Konfirmation im Stadtpark oder in der Melibokushalle stießen nicht bei allen Beteiligten auf Resonanz und so ging der Sommer ins Land und der Herbst kam – und statt der erhofften Besserung der Corona-Lage und damit einhergehend eine weitere Lockerung der Hygiene- und Abstandsregelungen folgte die zunehmende Verschärfung der Pandemie-Lage.

Der über allem stehende Wunsch der Konfirmanden, gemeinsam in der Bergkirche eingesegnet zu werden, konnte am Ende doch nicht erfüllt werden: Am vergangenen Sonntag wurden dort Kleingruppen im Rahmen von drei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten konfirmiert, eine vierte Gruppe soll am 29. November folgen. Jeder Teenager durfte maximal neun Familienmitglieder und Freunde mitbringen, die namentlich zu benennen waren. Ein Sitzplan regelte, wer wo Platz nehmen durfte, das Betreten des Kirchenraumes war nur mit Mund-Nasen-Maske und nach Desinfektion der Hände erlaubt.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Reinhard Sillus an der Orgel, zu dessen Musik die Gemeinde aber nicht singen durfte – das übernahm sozusagen stellvertretend Sopranistin Ramona Schmöker.

Ein gemeinsames Gottesdienst-Erlebnis gab es trotzdem: Am Samstagabend wurde in der Bergkirche eine der Konfirmandinnen getauft und alle Mitkonfirmanden waren zu diesem Tauf- und Abendmahlsgottesdienst eingeladen. Dieser Gottesdienst blieb ausschließlich dem „Täufling“, seiner Familie und den „Konfis“ vorbehalten, um Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Der traditionelle Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden wiederum war am Tag vor dem ursprünglich im Mai vereinbarten Konfirmationstermin durch eine Abendandacht ersetzt worden.

Schlussbilanz trotzdem gut

Auch wenn am Ende „eines besonderen Konfi-Jahres“, wie Pfarrerin Beatrice Northe im Gemeindebrief schreibt, die Coronavirus-Pandemie vieles überschattet hat, fällt die Bilanz der Teenager gut aus. Neben Aspekten wie dem Schließen neuer und dem Vertiefen bestehender Freundschaften erhalten die Workshops, Exkursionen und die Konfi-Freizeiten in Heidelberg und Hochspeyer in der Schlussbilanz gute „Noten“. mik

